Mersin'de Haşere ile Mücadele Çalışmaları Sürüyor

Mersin'de zararlı haşere gruplarına karşı yürütülen mücadelenin aralıksız devam ettiği bildirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, sivrisinek, karasinek, larva, uçkun, fare ve diğer zararlı haşere gruplarına karşı CBS (Coğrafi Bilgi Sistemi) yardımıyla 2017 yılında toplam 259 bin 315 noktaya biyosidal müdahale yapıldı.

Aynı yıl içinde vatandaşlardan gelen toplam 7 bin 718 şikayet değerlendirilip CBS tabanlı mobil karar destek sistemi ile halk sağlığı alanında haşere problemi giderilirken, Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesine bağlı ekiplerin söz konusu çalışmalarında 390 personel, 103 araç, 72 adet ULV, 10 adet pulvarizatör, 8 adet mistblover, 8 adet termal fog, 58 adet holder-atomizörün kullanıldığı bildirildi.

Çalışmalar yaz kış gözetmeden sürüyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen ve mevsim ayırt etmeden yıl geneline yayılan haşere ile mücadelede 2018 yılına da hızlı bir başlangıç yapılırken, ilk üç aylık veriler baz alındığında Mersin il genelinde toplam 70 bin 708 noktada ilaçlama çalışması yapıldı.

2018 yılının ilk üç ayına göre ilaçlama yapılan bölgeler Akdeniz 10 bin 602, Mezitli 4 bin 568, Toroslar 4 bin 920, Yenişehir 5 bin 779, Anamur 4 bin 15, Aydıncık 247, Bozyazı 3 bin 962, Çamlıyayla 10, Erdemli 16 bin 364, Gülnar 2 bin 124, Mut bin 868, Silifke 10 bin 913 ve Tarsus 5 bin 408 olarak gerçekleşti.

Mersin gelindeki haşere ile mücadele çalışmaları konusunda bir değerlendirme yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, çalışmaların yılın her mevsiminde yapıldığını, vatandaşların evlerinde ve mahallerinde huzur içinde yaşamalarının temel amaçları olduğunu belirtirken, şikayetlerde bulunan vatandaşların bu şikayetlerine anında cevap verebilmek için bütün imkanların seferber edildiğini vurguladı.

Kentin iklim şartlarının Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak haşere ile mücadele konusunda kendilerine önemli adımlar atmaya yönelttiğini kaydeden Kocamaz, "Mersinimizin iklim şartları hepimizce malum. Allah'ın her türlü güzelliği verdiği bir kente yaşıyoruz. Ancak kentimizde kış aylarında bile nemli bir hava hakim olabiliyor ve bu durum haşerelerin önünü açıyor. Özellikle durgun suların bulunduğu sulak alanlarda bu mücadele daha zor oluyor. Ancak haşere ile mücadelede önemli bir yol kat ettiğimiz de bir gerçek. Görevde bulunduğumuz sürece aldığımız ilaçlama araçları ile birçok bölgede vatandaşlarımıza hizmet ediyoruz. Bizim vatandaşlarımızdan isteğimiz bu konuda azami gayret gösterdiğimizin bilinmesi" dedi.

Mersin il genelinde rutin olarak mahalle içlerindeki ilaçlama çalışmalarına ise havaların ısınmasına bağlı olarak mayıs ayı içinde başlanması planlanıyor. - MERSİN