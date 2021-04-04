Mersin'de hasadına başlanan örtü altı kavunun kilogramı 10 liradan alıcı buluyor
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Mersin'de hasadına başlanan örtü altı kavunun kilogramı 10 liradan alıcı buluyor

Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt - Haberler | Güncel
Mersin'de hasadına başlanan örtü altı kavunun kilogramı 10 liradan alıcı buluyor

Mersin'in Tarsus ilçesinde hasadına başlanan örtü altında yetiştirilen kavunun kilogramı 10 liradan satılıyor.

Mersin'in Tarsus ilçesinde hasadına başlanan örtü altında yetiştirilen kavunun kilogramı 10 liradan satılıyor.

Tarsus Ziraat Odası Başkanı Veyis Avcı, Baharlı Mahallesi'nde kavun hasadına katıldı, üreticilerle bir araya geldi. Üreticilerle sohbet eden Avcı, örtü altında yetiştirilen kavun hasadının bereketli olmasını diledi. Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rağmen çiftçilerin canla başla çalıştığını ifade eden Avcı, üreticilerin emeklerinin karşılığını almaları temennisinde bulundu.

"80 bin ton rekolte bekliyoruz"

Avcı, "İthal kavun yediğimiz bu dönemde bölgemizde ve ülkemizde çiftçimizin mücadelesiyle ürettiği kavun çiftçimize ve tüketicilere helal olsun. Bu yıl ilçemizde 15 bin dönüm alanda örtü altında yetiştirilen kavundan 80 bin ton rekolte bekliyoruz. Kavunlarımızın kilogramı şu anda 10 liradan satılıyor." dedi.

Üretici Ahmet Avşar da aralık ayında 20 dönüm alana ektiği kavunu bugün hasat etmenin mutluluğunu yaşadığını belirtti. Bu yıl hava şartlarının kendileri açısından olumsuz seyrettiğini kaydeden Avşar, "Bu yıl donla çok mücadele ettik. Ancak mahsulü yetiştirdik. İnşallah hayırlı satışlarımız olur. Bugün sabah hasat edip sebze ve meyve haline gönderdiğimiz kavunlar 10 liradan satılmış." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt

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