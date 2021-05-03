Mersin'de hasadına başlanan Mut kayısısında 110 bin ton rekolte bekleniyor
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Mersin'de hasadına başlanan Mut kayısısında 110 bin ton rekolte bekleniyor

Mersin'de hasadına başlanan Mut kayısısında 110 bin ton rekolte bekleniyor
Anadolu Ajansı / Ahmet Güler - Haberler | Ekonomi

Türkiye'nin sofralık kayısı üretiminin önemli kısmının gerçekleştirildiği Mersin'in Mut ilçesinde, hasadına başlanan tescilli Mut kayısısında bu yıl 110 bin ton rekolte hedefleniyor.

Türkiye'nin sofralık kayısı üretiminin önemli kısmının gerçekleştirildiği Mersin'in Mut ilçesinde, hasadına başlanan tescilli Mut kayısısında bu yıl 110 bin ton rekolte hedefleniyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ekrem Bayır ve Mut Ziraat Odası Başkanı Hıdır Kar, Evren Mahallesi'nde gerçekleştirilen hasada katıldı.

Bayır, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede 65 bin dekar alanda Mut kayısısı yetiştirildiğini ve bu yıl yaklaşık 110 bin ton rekolte beklediklerini söyledi.

Türkiye'nin sofralık kayısı üretiminin yüzde 85'inin ilçeden karşılandığını ifade eden Bayır, "İlçemizin sahip olduğu mikro klima özelliği sayesinde yetiştirilen kayısı kaliteli ve raf ömrü uzun olmaktadır. Tamamen organiktir ve zirai ilaç kullanılmamaktadır. İklimin avantajıyla diğer yerlerde serada çıkan kayısıları ilçemizde açık alanda bu tarihte hasat etmeye başlamış bulunmaktayız. 2021 yılı hasat sezonumuz tüm üreticilerimize hayırlı olsun." dedi.

Mut Ziraat Odası Başkanı Kar da hasat sezonunun tüm üreticilere hayırlı ve bereketli olmasını diledi.

Üretici Mehmet Şahin'de sofralık kayısının kilosunu 30-35 lira arasında satıldığını ve fiyatlardan memnun olduklarını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Güler

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