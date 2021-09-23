Mersin'de 'Hareketlilik Haftası'nda gençler spor yaptı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mersin'de 'Hareketlilik Haftası'nda gençler spor yaptı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Mersin'de 'Hareketlilik Haftası'nda gençler spor yaptı

Mersin'de Büyükşehir Belediyesinin bisiklet sürme eğitimleriyle başlayan '16-22 Eylül Avrupa Hareketlilik Haftası' etkinlikleri, Karaduvar Mahallesi'nde düzenlenen sokak etkinlikleri ile son buldu.

MERSİN (İHA) - Mersin'de Büyükşehir Belediyesinin bisiklet sürme eğitimleriyle başlayan '16-22 Eylül Avrupa Hareketlilik Haftası' etkinlikleri, Karaduvar Mahallesi'nde düzenlenen sokak etkinlikleri ile son buldu.

16 Eylül'de Mersin'de Cumhuriyet Gösteri Merkezi'ndeki bisiklet sürme eğitimleriyle başlayan hafta, 'Sürdürülebilir Ulaşım: Sağlıklı ve Güvenli Hareketlilik' temasıyla 22 Eylül'e kadar sürdü. Bisikletli Ulaşım Derneği, Mersin Bisikletli Gezginler Derneği ve Mersin Bisiklet Derneği tarafından verilen sürüş eğitimleri, Cumhuriyet Gösteri Merkezi, Fenerbahçe Meydanı, Göçmen Kavşağı ve Karaduvar sahilinde devam etti.

Bisiklet turları, sokak etkinlikleri ve eğitimler hafta boyu sürdü

Hafta boyunca sokak etkinlikleri ve bisiklet turları da düzenlendi. 20 Eylül'de Tarsus'ta gerçekleştirilen bisiklet turu, 21 Eylül'de ise kent merkezinde yapıldı. Ayrıca 18 Eylül'de Kushimoto Sokağında başlayan sokak etkinlikleri de kentin farklı birçok cadde ve bulvarına taşındı. Hafta içerisinde Adnan Menderes Bulvarı ve Karaduvar sahil yolu gibi trafiğe kapatılan işlek caddelere masa tenisi, futbol, basketbol, mini tenis, voleybol, badminton ve jimnastik alanları kuruldu. Vatandaşlar, kurulan alanlarda spor yaparken, bir yandan da alandaki sahneden Kent Orkestrasının söylediği şarkılar yankılandı.

"Hem gençlerimiz hem de büyüklerimizin hareket etmesine katkı sağlamak için geldik"

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Ahmet Tarakçı, Avrupa Hareketlilik Haftası kutlamaları kapsamında bir dizi etkinlik gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Sanıyorum çok da dolu bir hafta geçirdik. Karaduvar bizim güzel mahallelerimizden bir tanesi. Hem gençlerimiz hem de büyüklerimizin hareket etmesine katkı sağlamak için geldik. Hareket ettirirken burada bazı bilgilendirmelerde de bulunuyoruz. Neler yapmaları gerektiğine, hareket etmeleri için hangi yollara başvurmaları gerektiğine, bu yönde nasıl beslenmeleri gerektiğine varana kadar bilinçlendiriyoruz" dedi. Tarakçı, insanların 3 kilometreye kadar yürümeleri, 7 kilometreye kadar bisiklet sürmeleri ve 7 kilometrenin üstündeki mesafelerde toplu taşıma kullanmaları yönünde hafta boyu vurgulamalar yaptıklarını da sözlerine ekledi. - MERSİN

Mersin'de 'Hareketlilik Haftası'nda gençler spor yaptı

Mersin'de 'Hareketlilik Haftası'nda gençler spor yaptı

Mersin'de 'Hareketlilik Haftası'nda gençler spor yaptı

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Süleyman Soylu Binali Yıldırım Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Demet Özdemir Özge Özpirinçci İbrahim Tatlıses
Spor Balotelli Lionel Messi Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Mustafa Demir Devlet Bahçeli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Mersin'de 'Hareketlilik Haftası'nda gençler spor yaptı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.09.2021 11:57:09. #1.11#