Mersin'de hamam, sauna ve masaj salonları denetlendi

AKDENİZ, MERSİN (AA) - Mersin'de, Akdeniz Belediyesi zabıta ekiplerince ilçedeki hamam, sauna ve masaj salonlarında denetim gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, denetimlerde iş yerlerinde hijyen, temizlik ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kontrol edildi.

Ekipler, eksiği olan işletmelere uyarıda bulunup, bazı iş yerleri hakkında tutanak tuttu.

Denetimlerin aralıksız devam edeceği öğrenildi.

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