Mersin'de hamam, sauna ve masaj salonları denetlendi
AA / Mustafa Ünal Uysal - Haberler | Güncel
Mersin'de, Akdeniz Belediyesi zabıta ekiplerince ilçedeki hamam, sauna ve masaj salonlarında denetim gerçekleştirildi.
AKDENİZ, MERSİN (AA) - Mersin'de, Akdeniz Belediyesi zabıta ekiplerince ilçedeki hamam, sauna ve masaj salonlarında denetim gerçekleştirildi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, denetimlerde iş yerlerinde hijyen, temizlik ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kontrol edildi.
Ekipler, eksiği olan işletmelere uyarıda bulunup, bazı iş yerleri hakkında tutanak tuttu.
Denetimlerin aralıksız devam edeceği öğrenildi.
AA / Mustafa Ünal Uysal - Son Dakika Haberleri
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