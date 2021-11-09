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Mersin'de hamam, sauna ve masaj salonları denetlendi

AA / Mustafa Ünal Uysal - Haberler | Güncel
Mersin'de hamam, sauna ve masaj salonları denetlendi

Mersin'de, Akdeniz Belediyesi zabıta ekiplerince ilçedeki hamam, sauna ve masaj salonlarında denetim gerçekleştirildi.

AKDENİZ, MERSİN (AA) - Mersin'de, Akdeniz Belediyesi zabıta ekiplerince ilçedeki hamam, sauna ve masaj salonlarında denetim gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, denetimlerde iş yerlerinde hijyen, temizlik ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kontrol edildi.

Ekipler, eksiği olan işletmelere uyarıda bulunup, bazı iş yerleri hakkında tutanak tuttu.

Denetimlerin aralıksız devam edeceği öğrenildi.

AA / Mustafa Ünal Uysal - Son Dakika Haberleri
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