Mersin'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 hükümlü yakalandı - Haberler

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Mersin'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 hükümlü yakalandı

AA - Ahmet Can Erdogan - Güncel
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Mersin'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 hükümlü yakalandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülere yönelik operasyonlarda yakalanan 5 kişi cezaevine gönderildi.

TARSUS, MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülere yönelik operasyonlarda yakalanan 5 kişi cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün yazılı açıklamasına göre, aranan zanlıların yakalanması için 14 adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 6 kişiden haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulduğu belirlenen A.G, M.D, A.R.S, A.A. ve H.E. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi, bir şüpheli ise serbest bırakıldı.

Adreslerdeki aramalarda el yapımı tabanca, 5 fişek ve 10 gram esrar ele geçirildi.

AA / Ahmet Can Erdogan - Güncel

Tarsus, Mersin, Güncel, Haberler

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