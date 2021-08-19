Mersin'de hafif ticari aracın otomobile çarpması sonucu bir kişi yaralandı
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Mersin'de hafif ticari aracın otomobile çarpması sonucu bir kişi yaralandı

Mersin'de hafif ticari aracın otomobile çarpması sonucu bir kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt - Haberler | Güncel

Mersin'in Tarsus ilçesinde hafif ticari aracın otomobile çarpması sonucu bir kişi yaralandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde hafif ticari aracın otomobile çarpması sonucu bir kişi yaralandı.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Berdan Viyadüğü'nde, Recep U. yönetimindeki 34 FL 0340 plakalı hafif ticari araç, Yusuf K. idaresindeki 06 CBR 776 plakalı otomobile çarptı.

Kazada yaralanan Recep U, ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, araçların bulundukları yerden kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt

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