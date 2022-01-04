Mersin'de hafif ticari aracın motor kısmına giren yılanı itfaiye ekipleri çıkardı - Haberler
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Mersin'de hafif ticari aracın motor kısmına giren yılanı itfaiye ekipleri çıkardı

Mersin'de hafif ticari aracın motor kısmına giren yılanı itfaiye ekipleri çıkardı
AA / Burcu Kaya - Haberler | Güncel

Mersin'in Silifke ilçesinde, park halindeki hafif ticari aracın motor kısmına giren yılan, itfaiye ekiplerince çıkarılarak doğaya bırakıldı.

MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde, park halindeki hafif ticari aracın motor kısmına giren yılan, itfaiye ekiplerince çıkarılarak doğaya bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçede yaşayan Fatma Duman, Göksu Mahallesi'ndeki bir sokakta park halinde bulunan hafif ticari aracın motor kısmına bir yılanın girdiğini görünce, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler, yılanı bulunduğu yerden çıkarmak için çalışma başlattı.

Ekipler, yakaladıkları yılanı kırsal alanda doğaya saldı.

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AA / Burcu Kaya - Son Dakika Haberleri

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