Mersin'de hafif ticari aracın motor kısmına giren yılanı itfaiye ekipleri çıkardı

MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde, park halindeki hafif ticari aracın motor kısmına giren yılan, itfaiye ekiplerince çıkarılarak doğaya bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçede yaşayan Fatma Duman, Göksu Mahallesi'ndeki bir sokakta park halinde bulunan hafif ticari aracın motor kısmına bir yılanın girdiğini görünce, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler, yılanı bulunduğu yerden çıkarmak için çalışma başlattı.

Ekipler, yakaladıkları yılanı kırsal alanda doğaya saldı.

AA / Burcu Kaya - Son Dakika Haberleri

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