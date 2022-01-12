Mersin'de hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı
AA / Selahattin Özbozkurt - Haberler | Güncel
Mersin'in Tarsus ilçesinde, hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
TARSUS, MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde, hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
O.S. idaresindeki 27 BKD 05 plakalı hafif ticari araç, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) otoyolunda, henüz belirlenemeyen nedenle refüje devrildi.
Kazada, sürücü ile araçtaki N.Ü. yaralandı.
Yaralıların konulduğu ambulansın çamura saplanması üzerine, olay yerine itfaiye ekipleri de sevk edildi.
Yaralılar, bulunduğu yerden çıkarılan ambulansla Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.
AA / Selahattin Özbozkurt - Son Dakika Haberleri
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