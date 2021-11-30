Mersin'de güvercin çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli yakalandı - Haberler
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Mersin'de güvercin çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli yakalandı

AA / Sezgin Pancar - Haberler | Güncel
Mersin'de güvercin çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli yakalandı

Mersin'de güvercin çaldıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

MERSİN (AA) - Mersin'de güvercin çaldıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünün yazılı açıklamasına göre, Silifke ilçesi Sarıcalar Mahallesi'ndeki evden 30, Atakent Mahallesi'ndeki evden de 60 güvercin çalınmasıyla ilgili polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Ekipler, kimliklerini ve adreslerini tespit ettiği B.E. ve A.S'yi gözaltına aldı.

Adreslerdeki aramalarda bulunan 43 güvercin, sahiplerine teslim edildi.

Şüpheliler, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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AA / Sezgin Pancar - Son Dakika Haberleri

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