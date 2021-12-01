Mersin'de güvenlik kamerasından teşhisle yakalanan 2 hırsızlık zanlısı tutuklandı - Haberler
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Mersin'de güvenlik kamerasından teşhisle yakalanan 2 hırsızlık zanlısı tutuklandı

AA / Serkan Avci - Haberler | Güncel
Mersin'de güvenlik kamerasından teşhisle yakalanan 2 hırsızlık zanlısı tutuklandı

Mersin'de, kapı kilidini kırdıkları 7 evden para ve ziynet eşyası çaldıkları belirlenen 2 şüpheli tutuklandı.

MERSİN (AA) - Mersin'de, kapı kilidini kırdıkları 7 evden para ve ziynet eşyası çaldıkları belirlenen 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte kapı kilit göbeği kırılan 7 evden ziynet eşyaları ve para ile elektronik ürün ve kişisel eşya çalınması üzerine çalışma başlattı.

Hırsızlıkların gerçekleştirildiği adreslere yakın yerlerdeki yaklaşık 100 güvenlik kamerasının kayıtlarını inceleyen ekipler, evlere giren zanlıların Ü.K. ve Ö.H. olduğunu tespit etti.

Şüpheliler, adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Adreslerde, çalıntı olduğu değerlendirilen ziynet eşyaları, tablet bilgisayar, cep telefonu, fotoğraf makinesi ile 150 gram esrar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılar tutuklandı.

Öte yandan, şüphelilerin, hırsızlık amaçlı evlere girmeleri ve daha sonra bölgeden ayrılmaları güvenlik kamerasına yansıdı.

Mersin'de güvenlik kamerasından teşhisle yakalanan 2 hırsızlık zanlısı tutuklandı

AA / Serkan Avci - Son Dakika Haberleri

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