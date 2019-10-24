Mersin'de "Güvenli İnternet Semineri"
Mersin'in Mut ilçesinde öğrencilere "Güvenli İnternet Semineri" verildi.
Mersin'in Mut ilçesinde öğrencilere "Güvenli İnternet Semineri" verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından Mut Belediyesi Konferans Salonunda düzenlenen seminerde öğrencilere güvenli internet ve siber suçlardan korunma yöntemleri konusunda bilgi verildi.
Ekipler, öğrencilere internette dikkat edilmesi gereken konular hakkında uyarıda bulundu.
Mut İlçe Emniyet Müdürü Zafer Şenocak, seminerde yaptığı konuşmada ilçede bu tür faaliyetlerin devam edeceğini belirtti.
Video gösteriminin yapıldığı seminer, soru cevabın ardından sona erdi