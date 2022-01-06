Mersin'de günübirlik kiralık evlere denetimlerde 26 bin 782 lira ceza kesildi - Haberler
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Mersin'de günübirlik kiralık evlere denetimlerde 26 bin 782 lira ceza kesildi

Mersin'de günübirlik kiralık evlere denetimlerde 26 bin 782 lira ceza kesildi
AA / Serkan Avci - Haberler | Güncel

Mersin'de, polis ekiplerince günübirlik ev kiralama işlemlerine yönelik denetimlerde, iki firmaya 26 bin 782 lira ceza kesildi.

MERSİN (AA) - Mersin'de, polis ekiplerince günübirlik ev kiralama işlemlerine yönelik denetimlerde, iki firmaya 26 bin 782 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, 22 ekipten oluşan 52 personelin katılımıyla günübirlik ev kiralama işlemlerine yönelik eş zamanlı denetim yapıldı.

Denetimlerde, 63 günübirlik kiralık ev kontrol edildi.

Faaliyet gösterdikleri işletmelere "anlık veri göndermedikleri" belirlenen 2 firmaya 26 782 lira ceza uygulandı.

Öte yandan, 2021'de kent genelinde 3 bin 251 işletmenin denetlendiği, 46 firmaya 452 bin 326 lira ceza uygulandığı, 27 işletmenin faaliyetine ise son verildiği bildirildi.

Mersin'de günübirlik kiralık evlere denetimlerde 26 bin 782 lira ceza kesildi

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AA / Serkan Avci - Son Dakika Haberleri

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