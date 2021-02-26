Mersin'de güneşli havayı fırsat bilenler sahil ve parklarda vakit geçirdi
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Mersin'de güneşli havayı fırsat bilenler sahil ve parklarda vakit geçirdi

26.02.2021 16:39 | Son Güncelleme: 26.02.2021 16:42
Mersin'de güneşli havayı fırsat bilenler sahil ve parklarda vakit geçirdi

Mersin'de güneşli ve 18 derecelik havayı fırsat bilen vatandaşlar, sahil ve parklarda yoğunluk oluşturdu.

Mersin'de güneşli ve 18 derecelik havayı fırsat bilen vatandaşlar, sahil ve parklarda yoğunluk oluşturdu.

Kış mevsimine rağmen sıcaklığın 18'i, nem oranının ise yüzde 55'i bulduğu kentte vatandaşlar, Adnan Menderes Bulvarı'ndaki sahil bandında vakit geçirdi.

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı maske takarak önlem alan vatandaşlar, yeşil alana kurdukları masa ve sandalyelerde güneşli havanın tadını çıkardı.

Oturma alanlarının yanı sıra bisiklet ve yürüyüş yollarında da yoğunluk görülen sahile gelen çocuklar da parklarda oyun oynadı.

Polis ekipleri de sahil şeridinde denetim yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gül Meltem TEMİZ

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