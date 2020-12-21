Güneşli havayı fırsat bilenler sahillerde vakit geçirdi

Mersin'de vatandaşlar, güneşli havanın keyfini çıkardı.

Hava sıcaklığının 18 dereceyi bulduğu kentte vatandaşlar, Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki sahil bandında vakit geçirdi.

Bazı vatandaşların spor yaptı, bisiklet sürdü bazı vatandaşlar ise balık tutmaya çalıştı.

Aralık ayında sıcak havanın keyfini çıkaran vatandaşlar maske takıp, sosyal mesafe kurallarına uygun hareket ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gül Meltem TEMİZ