Güneşli havayı fırsat bilenler sahillerde vakit geçirdi
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Güneşli havayı fırsat bilenler sahillerde vakit geçirdi

21.12.2020 14:15 | Son Güncelleme: 21.12.2020 14:36

Mersin'de vatandaşlar, güneşli havanın keyfini çıkardı.

Mersin'de vatandaşlar, güneşli havanın keyfini çıkardı.

Hava sıcaklığının 18 dereceyi bulduğu kentte vatandaşlar, Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki sahil bandında vakit geçirdi.

Bazı vatandaşların spor yaptı, bisiklet sürdü bazı vatandaşlar ise balık tutmaya çalıştı.

Aralık ayında sıcak havanın keyfini çıkaran vatandaşlar maske takıp, sosyal mesafe kurallarına uygun hareket ediyor.

Güneşli havayı fırsat bilenler sahillerde vakit geçirdi
Güneşli havayı fırsat bilenler sahillerde vakit geçirdi
Güneşli havayı fırsat bilenler sahillerde vakit geçirdi
Güneşli havayı fırsat bilenler sahillerde vakit geçirdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gül Meltem TEMİZ

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