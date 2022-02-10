Mersin'de gün doğumu - Haberler
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Mersin'de gün doğumu

AA, Mustafa Ünal Uysal - Güncel
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Adnan Menderes Bulvarı sahil bandı Gün doğumu Spor yapan vatandaşlar MERSİN - "Doğu Akdeniz'in incisi" olarak anılan Mersin'de, gün doğumundaki güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar sahilde vakit geçirdi.

MERSİN (AA) - Adnan Menderes Bulvarı sahil bandı

Gün doğumu

Spor yapan vatandaşlar

MERSİN - " Doğu Akdeniz'in incisi" olarak anılan Mersin'de, gün doğumundaki güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar sahilde vakit geçirdi.

Mersin'de gün doğumu

Mersin'de gün doğumu

Mersin'de gün doğumu

AA / Mustafa Ünal Uysal - Güncel

Doğu Akdeniz, Mersin, Güncel, Haberler

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