Mersin'de "Gülümseyen Kitap, Gülümseyen Yarınlar Projesi"

07.11.2019 16:12 | Son Güncelleme: 07.11.2019 16:12

Tarsus ilçesinde "Gülümseyen Kitap, Gülümseyen Yarınlar Projesi" kapsamında kitap okuma etkinliği düzenlendi.

Proje kapsamında öğrenciler ilçenin belirli noktalarında bir araya gelerek kitap okuyup, farkındalık oluşturdu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Metin, yaptığı açıklamada, yapılan etkinliğin oldukça önemli olduğunu belirtti.

Kaynak: AA