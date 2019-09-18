Mersin'de gösteri ve yürüyüşlere 15 gün yasak

18.09.2019 17:10

Mersin'de toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, açık veya kapalı yer toplantısı ile protesto eylemi, miting, çadır kurma, oturma eylemi, stant açma gibi etkinliklerin 15 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.



Mersin Valiliği'nden yapılan açıklamada, PKK/KCK terör örgütü ile iltisaklı faaliyetleri nedeniyle Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanlarının görevden alındığı hatırlatılarak, kamu esenliğinin ve genel asayişin devamının sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın, genel ahlakın, vatandaşların can ve mal güvenliklerinin korunması amacıyla bir dizi tedbir alındığı belirtildi. Açıklamada, "Belediye başkanlarının görevden alınması sebebiyle, ilimiz genelinde gerçekleştirilebilecek ve belirtilen konuların devamı niteliğindeki tüm toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, açık veya kapalı yer toplantısı ile protesto eylemi, miting, çadır kurma, oturma eylemi, stant açma, açlık grevi, anma töreni, afiş, pankart ve poster asma, el ilanı ve bildiri dağıtma, imza masası açma, meşale yakma ve taşıma, konferans, panel, seminer gibi her türlü eylem ve etkinlikler 17 Eylül 2019 tarihinden itibaren 15 gün boyunca yasaklanmıştır" denildi. - MERSİN

Kaynak: İHA