Mersin'de görme engellileri anlamak için farkındalık etkinliği düzenlendi
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Mersin'de görme engellileri anlamak için farkındalık etkinliği düzenlendi

14.01.2021 15:15 | Son Güncelleme: 14.01.2021 15:15
Mersin'de görme engellileri anlamak için farkındalık etkinliği düzenlendi

Mersin'de görme engellilerinin yaşadığı zorluklara dikkati çekmek için oluşturulan parkurda vatandaşlar, gözlerini kapatıp baston eşliğinde yürüdü.

Mersin'de görme engellilerinin yaşadığı zorluklara dikkati çekmek için oluşturulan parkurda vatandaşlar, gözlerini kapatıp baston eşliğinde yürüdü.

Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye ekipleri, Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası kapsamında farkındalık etkinliği düzenlendi.

Kuvayi Milliye Caddesi'nde düzenlenen etkinlikte, kabartmalı yürüyüş parkurunun bulunduğu kaldırımdan geçen vatandaşlardan, gözlerinin siyah bantla kapanıp, beyaz bastonla yürümeleri istendi.

Empati kurulmasının hedeflendiği etkinlikte, görme engellilerin günlük hayatta yaşadığı zorluklara karşı farkındalık oluşturuldu.

Bu arada, belediye ekipleri 50 görme engelliye beyaz baston hediye etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, engellilerin hayatını kolaylaştırmak adına çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirtti.

Üzerlerine düşen sorumluluğun farkında olduklarını aktaran Yılmaz, "Her zaman söylediğimiz gibi asıl engel insanların gönüllerindeki engeldir. Engellilerin yaşamlarını kolaylaştıracak ve geleceğe güvenle bakabilmelerini sağlayacak koşulların oluşturulması hepimizin görevidir." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal

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