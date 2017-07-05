Mersin'de Gönüllü İtfaiyeciler Yetiştirilecek

Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığınca "Gönüllü İtfaiyecilik Eğitimi Programı" başlatıldı.



Program kapsamında eğitim alan gönüllülerle, kırsal alanlarda meydana gelebilecek olaylara karşı daha hızlı ve etkin müdahale sağlanması amaçlanıyor.



İlk olarak Mut ilçesinde başlatılan ve belediyeye ait bir toplantı salonunda gerçekleşen programa, ilçeye bağlı 41 mahalle muhtarı ile gönüllüler katıldı.



Programa katılanlara konusunda uzman kişilerce, yangın, türlerine göre yangınlara müdahale ve makine teçhizat konularında bilgi verildi.



Eğitimler, Gülnar ve Anamur ilçelerinde de yapılacak.