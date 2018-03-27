Mersin'de "Gönül Elçileri Projesi"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından yürütülen "Gönül Elçileri Projesi" kapsamında Mersin'de fidan dikim etkinliği düzenlendi.

Mersin Valiliği, Mersin Orman Bölge Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü iş birliğinde merkez Toroslar ilçesi Korukent Mahallesi'nde düzenlenen törende katılımcılar ve öğrenciler fidanları toprakla buluşturdu.

Mersin Valisi Ali İhsan Su'nun eşi Zeliha Su da beraberindeki öğrencilerle birlikte fidanı dikti.

Su, törende yaptığı konuşmada, "Gönül Elçileri Projesi" kapsamında "Bereket Ormanları" kurulması için kent merkezi ve ilçelere yaklaşık 1 milyon fidan dikimi yapıldığını aktardı.

Su sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün burada gönül elçilerimiz, sevgi ve çocuk evlerindeki çocuklarımız ve birçok sivil toplum kuruluşumuzla bu projeye destek vermek için toplandık. 2014 yılında başlayan 'Gönül Elçileri Projesi' kapsamında Mersin'de 158 çocuğumuz, 118 koruyucuyu aileyle buluşmuştur. Proje ile ayrıca kadınlarımızın istihdamı için çalışmalar yürütülmüştür.

Son olarak da şehirlerimizi ormansız, çocuklarımızı da yeşilsiz bırakmamak adına 'Bereket Ormanları'na fidan dikerek ülkemizi daha yeşil bir hale getirmeye gayret ediyoruz. Bu kapsamda Mersin'de 1 milyon fidan dikimi yaptık. Vatanımıza ve milletimize hayırlı olsun."

Törene, Mersin Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz ve eşi Pervin Yılmaz, Mersin Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Veysel Topkaya, kentteki resmi kurum müdürlerinin eşleri ile çok sayıda öğrenci katıldı.