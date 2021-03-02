Mersin'de gölde alabora olan balıkçı teknesinde boğulan iki kişi toprağa verildi

Mersin'in Silifke ilçesinde bir gölde balık tutmaya çalışırken teknenin alabora olması nedeniyle boğulan iki kişinin cenazesi toprağa verildi.

Mersin'in Silifke ilçesinde bir gölde balık tutmaya çalışırken teknenin alabora olması nedeniyle boğulan iki kişinin cenazesi toprağa verildi.

Arkum Mahallesi'nde denizle bağlantısı olmayan küçük bir gölde dün 3 kişi çıktıkları balık avında teknenin alabora olması nedeniyle boğulan Kadir Dağdelen (48) ve Coşkun Yılmaz'ın (39) cenazeleri için mahalle mezarlığında namaz kılındı.

Cenazeler, kılınan namazın ardından mezarlıkta toprağa verildi.

Namaza Dağdalen ve Yılmaz'ın aileleri, yakınları ve arkadaşları katıldı.

Toprağa verilen Kadir Dağdelen'in evli ve bir çocuk babası, Coşkun Yılmaz'ın ise bekar olduğu öğrenildi.

S????ilifke'de dün alabora olan tekneden bir kişi kurtarılmış, bölgeye gelen sahil güvenlik ve AFAD ekiplerinin başlattığı arama çalışması sonucu Dağdelen ve Yılmaz'ın gölde cansız bedenleri bulunmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Kaya