Mersin'de gökkuşağı şöleni
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Mersin'de gökkuşağı şöleni

İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN YILDIZ - Haberler | Güncel

Mersin'de gökkuşağı şöleni Mersin'in Erdemli ilçesinde yağmur sonrası oluşan yarım küre şeklindeki gökkuşağı izleyenlere görsel şölen yaşattı.

Mersin'de gökkuşağı şöleni

MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde yağmur sonrası oluşan yarım küre şeklindeki gökkuşağı izleyenlere görsel şölen yaşattı. İlginç doğa olayı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Erdemli'nin sahil kesimlerinde etkili olan nisan yağmuru esnasında güneş zaman zaman bulutların arasından kendini gösterdi. Tam da bu sırada ilçenin bir çok noktasından izlenebilen yarım daire ve yay biçiminde 2 gökkuşağı gökyüzünü kapladı. İç içe geçmiş biri diğerine göre daha belirgin görünen gökkuşağı, izleyenlere görsel şölen yaşattı.

Üçtepe Mahallesindeki evinin balkonundan az rastlanır doğa olayını gören Mahmut Koç, cep telefonu kamerasıyla o anları anbean kaydetti. Koç, çekim esnasında gözlemlerini de aktardı. Koç, "Çok harika bir görüntü. Şu gördüğümüz yarım kürenin içerisinde Erdemli ve Kocahasanlı görünüyor. Çok güzel bir görüntü. Çift gökkuşağı oluştu ama biri pek belirgin değil, ama diğeri çok belirgin. Yarım küre gibi, renkler çok belirgin" sözleriyle ender görülen gökyüzü olayını değerlendirdi.

Yarım daire ya da yay şeklindeki gökkuşağı bazı kültürlerde 'umut' ve 'bereket' gibi anlamlar taşıyor.

Mersin'de gökkuşağı şöleni
Mersin'de gökkuşağı şöleni
Mersin'de gökkuşağı şöleni
Mersin'de gökkuşağı şöleni

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN YILDIZ

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.4.2021 12:54:21. #1.14#
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