Mersin'de göç yolunda yorgun düşen leyleğe yardım eli Mersin'in Erdemli ilçesinde, göç yolunda yorgun düşerek bir bahçeye inen leylek gücünü toparlayabilmesi için bakıma alındı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde, göç yolunda yorgun düşerek bir bahçeye inen leylek gücünü toparlayabilmesi için bakıma alındı.

İlçede süs bitkileri yetiştiriciliği yapan Yusuf Dölek, bahçesinde gezerken gördüğü leyleğin uçamadığını fark edince hayvana yem ve su verdi.

Daha sonra Dölek'in durumu bildirmesiyle Doğa Koruma ve Milli Parklar Erdemli Şefliği ekipleri leyleği alıp, veterinere götürdü.

Veteriner hekim Ayşe Dülger'in muayene ettiği leyleğin, göç sırasında açlıktan ve susuzluktan yorgun düştüğü belirlendi.

Leylek, bakım yapılması ve gücünü toplayabilmesi için Tarsus Hayvanat Bahçesine götürüldü.

Kaynak: AA