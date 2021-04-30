Mersin'de gizli hayırsever vatandaşlara 5 bin ekmek dağıttırdı
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Mersin'de gizli hayırsever vatandaşlara 5 bin ekmek dağıttırdı

Mersin'de gizli hayırsever vatandaşlara 5 bin ekmek dağıttırdı
Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal - Haberler | Güncel

Mersin'de bir hayırsever tarafından alınan 5 bin ekmek, vatandaşlara ücretsiz verildi.

Mersin'de bir hayırsever tarafından alınan 5 bin ekmek, vatandaşlara ücretsiz verildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, geçen yıl Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin ekmek büfelerinde 5 bin ekmeğin ücretini ödeyerek vatandaşlara dağıtılmasını isteyen hayırsever, bu yıl da aynı duyarlılığı gösterdi.

Hayırsever, Kuruçeşme Hastane Caddesi'ndeki belediyeye ait büfeye giderek 5 bin ekmeğin ücretini ödedi.

Ekmekler vatandaşlara ücretsiz dağıtıldı. Vatandaşlar, bağışta bulunan kişiye teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal

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