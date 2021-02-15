Mersin'de Girit göçmenlerinin yaşadığı mahalle turizmle canlandırılacak

Mersin'in Akdeniz ilçesinde, Girit göçmeni vatandaşların yaşadığı mahallenin turizmden pay alması için çalışma yapılacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, "Melemez" adıyla bilinen İhsaniye Mahallesi'nin muhtarı Yücel Şen'in talebi üzerine Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Gökbel ve beraberindeki 8 daire başkanı mahalleyi ziyaret etti.

Girit göçmeni vatandaşların yaşadığı mahallede inceleme yapan ekipler, talepleri dinledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gökbel, bölgenin turizm açısından değere sahip olduğunu belirterek, "Burası bir Girit mahallesi, kültürel zenginliği olan bir mahalle. Mahalleyi ve bu kültürü çok önemsiyoruz. Mahalleyle ilgili sorunları dinledik, notlar alındı. Arkadaşlarımız bir çalışma yapıp uygulamaya geçecekler." ifadesini kullandı.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci