Mersin'de Girit göçmeni kadınların yaptığı ekmeğe talep artıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Mersin'de Girit göçmeni kadınların yaptığı ekmeğe talep artıyor

08.02.2021 12:49 | Son Güncelleme: 08.02.2021 13:10
Mersin'de Girit göçmeni kadınların yaptığı ekmeğe talep artıyor

Girit göçmeni kadınlar ekşi mayalı ekmek yapma geleneğini sürdürüyor.

Girit göçmeni kadınlar ekşi mayalı ekmek yapma geleneğini sürdürüyor.

İhsaniye Mahallesi'nde yaşayan kadınlar, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak'ın desteğiyle kurulan fırınlarda kültürlerine özgü ekmeği imal ediyor.

Gültak da siparişleri yetişmek için yoğun şekilde çalışan kadınları ziyaret etti.

Kadınlarla ekmek pişiren ve çalışmaları hakkında bilgi alan Gültak, gazetecilere yaptığı açıklamada, gelen talep üzerine mahallede 5 fırın yaptıklarını belirterek, "Kadınlarımız burada günlük ekmek çıkarıyor. Bu fırınlar sayesinde, kültür ve örfün gençlere aktarılmasını hem de kadınların bir şeyler üretip evleri için kazanç elde etmesini sağladık. Köyü iyi tanıtıp agro turizmine katkı sağladığımıza da inanıyorum." dedi.

Ekmek yapan kadınlardan Medine Yalçın ise ekmeğin yapımının zahmetli olduğunu dile getirerek, "Hazır hale gelmesi 6-7 saati buluyor. Kadınlar olarak bu kültürümüzü yaşatmaya çalışıyoruz. Satışlarımız artıyor." dedi.

İhsaniye Mahallesi muhtarı Yücel Şen de ekmeği Mersin ve Adana'da birçok yere gönderdiklerini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Can Şahin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Numan Kurtulmuş Leyla Şahin Usta Mevlüt Çavuşoğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Hadise Ezgi Mola Barış Manço Bülent Serttaş
Spor Okan Buruk Cenk Tosun Deniz Türüç Aykut Kocaman Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Cuma İzmir Jandarma Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mersin'de Girit göçmeni kadınların yaptığı ekmeğe talep artıyor - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.2.2021 13:34:15. #1.16#
title