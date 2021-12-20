Girdiği cam korkuluğunda mahsur kalan atmaca kurtarıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Girdiği cam korkuluğunda mahsur kalan atmaca kurtarıldı

AA / Serkan Avci - Haberler | Güncel

Mersin'in Yenişehir ilçesinde, bir evin cam korkuluğunda mahsur kalan atmaca, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak doğaya bırakıldı.

Mersin'in Yenişehir ilçesinde, bir evin cam korkuluğunda mahsur kalan atmaca, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak doğaya bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, Limonluk Mahallesi'ndeki bir sitenin 11. katındaki dairede yaşayan Z.T, cam korkuluğuna giren atmacanın, mahsur kaldığını gördü.

Z.T'nin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla atmaca bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kurtarılan atmaca doğaya salındı.

Girdiği cam korkuluğunda mahsur kalan atmaca kurtarıldı

Girdiği cam korkuluğunda mahsur kalan atmaca kurtarıldı

Girdiği cam korkuluğunda mahsur kalan atmaca kurtarıldı

TEKSTİL İŞÇİSİ GENCİN CESEDİ BARAJDA BULUNDU

TEKSTİL İŞÇİSİ GENCİN CESEDİ BARAJDA BULUNDU

 İSTANBUL-SULTANBEYLİ'DE CİP BARİYERE ÇARPTI: 2 YARALI

İSTANBUL-SULTANBEYLİ'DE CİP BARİYERE ÇARPTI: 2 YARALI

AA / Serkan Avci - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title