Mersin'de "Gıda Kodeksi ve Etiketleme Bilgilendirme Toplantısı" yapıldı
Mersin'in Erdemli ilçesinde "Gıda Kodeksi ve Etiketleme Bilgilendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.
Mersin'in Erdemli ilçesinde "Gıda Kodeksi ve Etiketleme Bilgilendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.
Erdemli Tarım ve Orman Müdürlüğünce Erdemli Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonunda düzenlenen toplantıya gıda satışı yapan işletmelerin yetkilileri katıldı.
Toplantıda Ziraat Mühendisi Funda Kiracı, sektördeki gelişmeler hakkında katılımcılara bilgi verdi.