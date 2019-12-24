Mersin'de "Gıda Kodeksi ve Etiketleme Bilgilendirme Toplantısı" yapıldı
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Mersin'de "Gıda Kodeksi ve Etiketleme Bilgilendirme Toplantısı" yapıldı

Mersin'in Erdemli ilçesinde "Gıda Kodeksi ve Etiketleme Bilgilendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

24.12.2019 15:52 | Son Güncelleme: 24.12.2019 15:52
Mersin'de

'in ilçesinde "Gıda Kodeksi ve Etiketleme Bilgilendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

Erdemli Tarım ve Orman Müdürlüğünce Erdemli Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonunda düzenlenen toplantıya gıda satışı yapan işletmelerin yetkilileri katıldı.

Toplantıda Ziraat Mühendisi Funda Kiracı, sektördeki gelişmeler hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Kaynak: AA
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