Mersin'de "Gez, Gör, Hisset Projesi"

21.12.2019 11:56 | Son Güncelleme: 21.12.2019 12:02

Mersin Büyükşehir Belediyesince hazırlanan "Gez, Gör, Hisset Projesi" kapsamında işitme engelli öğrenciler için gezi programı düzenlendi.

Belediyeden yapılana açıklamaya göre, Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen proje kapsamında işitme engelli öğrenciler Tarsus Hayvan Parkı'nı gezdi.

Gezide doğayla iç içe zaman geçiren öğrenciler, bazı hayvanları ilk kez görmenin heyecanını yaşadı.

Kaynak: AA