Mersin'de geri dönüşüm atölyeleri kuruldu

Mersin'de, geri dönüşüm malzemelerinin yeniden kullanıma kazandırıldığı atölyeler hizmete açıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, geri dönüşüm malzemelerinden yapılan ürünlere yönelik taleplerin artmasıyla 2 geri dönüşüm atölyesi kuruldu.

Geri dönüşüm malzemelerinden yapılan atölyelerde, ahşap ve demir atıklar yeniden kazandırılıyor.

İhtiyaç duyulan oyun aletleri, banklar, masalar ve sandalyeler geri dönüşümden üretiliyor.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci