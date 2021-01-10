Mersin'de geri dönüşüm atölyeleri kuruldu
10.01.2021 11:11 | Son Güncelleme: 10.01.2021 11:15
Mersin'de, geri dönüşüm malzemelerinin yeniden kullanıma kazandırıldığı atölyeler hizmete açıldı.
Mersin'de, geri dönüşüm malzemelerinin yeniden kullanıma kazandırıldığı atölyeler hizmete açıldı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, geri dönüşüm malzemelerinden yapılan ürünlere yönelik taleplerin artmasıyla 2 geri dönüşüm atölyesi kuruldu.
Geri dönüşüm malzemelerinden yapılan atölyelerde, ahşap ve demir atıklar yeniden kazandırılıyor.
İhtiyaç duyulan oyun aletleri, banklar, masalar ve sandalyeler geri dönüşümden üretiliyor.???????
Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci