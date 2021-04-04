Mersin'de gerçekleştirilen 2. Yenişehir Triatlonu tamamlandı
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Mersin'de gerçekleştirilen 2. Yenişehir Triatlonu tamamlandı

Anadolu Ajansı / Serkan Avci - Haberler | Spor
Mersin'de gerçekleştirilen 2. Yenişehir Triatlonu tamamlandı

Mersin'de Yenişehir Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Yenişehir Triatlonu, sona erdi.

Mersin'de Yenişehir Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Yenişehir Triatlonu, sona erdi.

Türkiye Triatlon Federasyonu iş birliğinde Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki Fenerbahçe Meydanı'nda yapılan organizasyon, "genç", "elit", "paratriatlon" ve "yaş grupları" kategorilerinde gerçekleşti.

"Genç" ve "paratriatlon" kategorisinde sporcular, 750 metre yüzdükten sonra 20 kilometre bisiklet sürüp ara vermeden 5 kilometre koştu.

"Elit" ve "yaş grupları" kategorilerinde de katılımcılar, 1500 metre yüzüp, 40 kilometre bisiklet sürüp ardından 10 kilometrelik koşu parkurunda ter döktü.

Sezonun ilk puanlı yarışı olan Yenişehir Triatlonu'nda 26 kentten gelen 210 sporcu mücadele etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle seyircisiz yapılan yarışlar, sporseverler için sosyal medyadan canlı yayımlandı.

Dereceye girenler

Yarışmada, elit erkeklerde Gültekin Er birinci, Emir Altıntaş ikinci, Burak Çağdaş üçüncü oldu. Elit kadınlarda ise Esra Gökçek birincilik, Elif Polat ikincilik, Birsu Ulkat da üçüncülük elde etti.

Genç erkekler A kategorisinde ilk sırayı Emir Aracı alırken, B kategorisinde Emirhan Çakır zirveyi göğüsledi. Genç kadınlar A kategorisinde Elif Manisa, B kategorisinde de Yasemin Özpamuk birincilik kürsüsüne çıktı.

Paratriatlon kadınlarda Miray Ulaş birinciliğe ulaştı. Erkeklerde Ekrem Taşkın, Uğurcan Özer ve Abdulkadir Özoğul, gruplarında birinci oldu. Görme engelli sporcu Halil İbrahim Arslan da paratriatlon erkeklerdeki grubunda zirveye çıktı.

Yaş gruplarında mücadele eden yarışmacılar da ödüllendirildi. Grubunda altın madalya kazanan 72 yaşındaki Ali Bıdı, organizasyonda ter döküp birinciliğe ulaşan en yaşlı sporcu olarak kayıtlara geçti.

Dereceye giren sporculara ödüllerini, Mersin Vali Yardımcısı Süleyman Deniz, Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve protokol üyeleri verdi.

Özyiğit, törende yaptığı konuşmada, organizasyonu Avrupa standartlarına taşımayı hedeflediklerini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci

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