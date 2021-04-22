Mersin'de geniş katılımlı etkinlikler 17 Mayıs'a kadar ertelendi
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Mersin'de geniş katılımlı etkinlikler 17 Mayıs'a kadar ertelendi

Mersin'de geniş katılımlı etkinlikler 17 Mayıs'a kadar ertelendi
Anadolu Ajansı / Serkan Avci - Haberler | Güncel

Mersin Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sendikaların genel kurulları dahil geniş katılımlı etkinliklerin 17 Mayıs'a kadar ertelendiğini bildirdi.

Mersin Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sendikaların genel kurulları dahil geniş katılımlı etkinliklerin 17 Mayıs'a kadar ertelendiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Yardımcısı İbrahim Küçük başkanlığında olağanüstü toplandı.

Toplantıda, İçişleri Bakanlığının "Kısmi Kapanma" başlıklı genelgesine ilişkin yeni önlemler alındığı belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Pandemi kuralları gereği ilimiz genelinde sendikaların genel kurulları dahil geniş katılımlı etkinliklerinin 17 Mayıs'a kadar ertelenmesi kararlaştırılmıştır. Tüm kurum ve kuruluşların yetkililerince konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanması, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması, tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması hususu, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu üyelerinin oy birliğiyle kabul edilmiştir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci

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