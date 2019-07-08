Mersin'de genç kız 3 gündür aranıyor
Mersin'in Tarsus ilçesinde evine dönmeyen 15 yaşındaki kız, 3 gündür aranıyor.
Mersin'in Tarsus ilçesinde evine dönmeyen 15 yaşındaki kız, 3 gündür aranıyor.
Alınan bilgiye göre, ilçenin Olukkoyağı Mahallesi'nde yaşayan Esma Esin Gülal, 5 Temmuz'da dolmuşla ilçe merkezine gitti.
Akşam olmasına rağmen kızlarının eve gelmemesi üzerine aile durumu emniyete ve jandarmaya bildirdi.
Ekipler, ihbar üzerine arama çalışması başlattı.
Kaynak: AA
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