Mersin'de gelin arabasını durdurup damadı bıçakladılar
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Mersin'de gelin arabasını durdurup damadı bıçakladılar

Mersin'in Tarsus ilçesinde para almak için durdurdukları gelin arabasındaki damadı bıçakladıkları öne sürülen 3 kişi gözaltına alındı.

24.11.2019 18:50 | Son Güncelleme: 24.11.2019 18:50
Mersin'de gelin arabasını durdurup damadı bıçakladılar

'in ilçesinde para almak için durdurdukları gelin arabasındaki damadı bıçakladıkları öne sürülen 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, A.D.K, Ü.M.Ç, ve A.E, 4069. sokakta yapılan düğün sonrasında yola çıkan konvoyda gelin arabasını durdurdu.

Bu sırada damattan para istedikleri ileri sürülen şüphelilerle damat T.A arasında tartışma yaşandı.

Tartışma sırasında şüphelilerden Ü.M.Ç, T.A'yı bacağından bıçakladı.

Hastaneye kaldırılan T.A. tedavisinin ardından taburcu edildi.

Olay yerinden kaçan 3 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA
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