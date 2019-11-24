Mersin'de gelin arabasını durdurup damadı bıçakladılar

24.11.2019 18:50 | Son Güncelleme: 24.11.2019 18:50

Mersin'in Tarsus ilçesinde para almak için durdurdukları gelin arabasındaki damadı bıçakladıkları öne sürülen 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, A.D.K, Ü.M.Ç, ve A.E, Yeni Mahalle 4069. sokakta yapılan düğün sonrasında yola çıkan konvoyda gelin arabasını durdurdu.

Bu sırada damattan para istedikleri ileri sürülen şüphelilerle damat T.A arasında tartışma yaşandı.

Tartışma sırasında şüphelilerden Ü.M.Ç, T.A'yı bacağından bıçakladı.

Hastaneye kaldırılan T.A. tedavisinin ardından taburcu edildi.

Olay yerinden kaçan 3 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA