Mersin'de geleceğin yıldızları gençlik kampında buluştu

Mersin'in Silifke ilçesinde, il genelindeki 20 farklı kulüpten 300 sporcu ve 80 antrenör, Futbol Kampı'nda buluştu.

Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, Türkiye Futbol Antrenörler Derneği (TÜFAD) Mersin Şubesi tarafından düzenlenen kamı ziyaret etti.

Yetenekli çocukları keşfetmeye devam edeceklerini aktaran Demir, bu tür projeleri sürekli hale getireceklerini söyledi.

TÜFAD Mersin Şube Başkanı Mesut Bilir de destekleri için Demir'e teşekkür etti.