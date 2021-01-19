Mersin'de geçen yıl girişimcilere 76,7 milyon lira hibe desteği verildi
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Mersin'de geçen yıl girişimcilere 76,7 milyon lira hibe desteği verildi

19.01.2021 12:41 | Son Güncelleme: 19.01.2021 12:45
Mersin'de geçen yıl girişimcilere 76,7 milyon lira hibe desteği verildi

Tarım Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Mersin İl Koordinatörü Beytullah Uygur, 2020 yılında girişimcilere 76,7 milyon lira hibe ödeneği desteğinde bulunulduğunu bildirdi.

Tarım Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Mersin İl Koordinatörü Beytullah Uygur, 2020 yılında girişimcilere 76,7 milyon lira hibe ödeneği desteğinde bulunulduğunu bildirdi.

Uygur, yaptığı yazılı açıklamada, geçen yıl kent genelinde yapılan çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rağmen geçen yıl en yüksek hibe desteği rakamına ulaşıldığını aktaran Uygur, "2020, pandemiye rağmen Mersin için verimli bir yıl olarak geçti. Mersin açısından birçok projenin yapımına ve hayata geçirmesine vesile olduk. Avrupa Birliği (AB) Kırsal Kalkınma Programı (IPARD-II) destekleri kapsamında 2020'de 76,7 Milyon lira hibe ödeneği sağlayan Mersin İl Koordinatörlüğü, 42 il içerisinde 1. sırada yer aldı." ifadesini kullandı.

Uygur, birçok alanda hibe destekleriyle çeşitli fırsatlar sunduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Yeni başvurular 15 Şubat'ta başlıyor, 26 Mart'a kadar sürecek. Üretimi ve istihdamı arttıracak olan projelerin ilimize hayırlı olmasını diliyoruz. Yeni çağrılarımızda yatırımcıları, üreticilerimizi, kooperatif ve birliklerimizi yatırım yapmaya, koordinatörlüğümüze proje sunmaya ve hibelerden faydalanmaya davet ediyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci

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