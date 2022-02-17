Mersin'de "Gece koşusu"

MERSİN (İHA) - Mersin'de 8 Mart öncesi bir araya gelen sivil toplum örgütleri, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin de desteğiyle Mersin İdman Yurdu Meydanı'ndan Özgecan Aslan Barış Meydanı'na kadar koştu. "Gece koşusu" adı verilen buluşmanın sonunda 'kardeşlik halayı' çekildi.

8 Mart'a kadar sürecek etkinlikler planlayan sivil toplum örgütleri, bu etkinliklerine ilk olarak gece koşusuyla başladı. 7 iş insanı derneği öncülüğünde başlatılan koşuya, Mersin Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere çok sayıda ilçe belediyesi, sivil toplum örgütü ve oda da destek verdi. Mersin İdman Yurdu Meydanı'nda dansla başlayan koşu, Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda noktalandı. 'Dünyayı Eşitlemeye Var Mısın?' yazılı tişört giyen katılımcılar, koşunun sonunda aynı cümleyi bağırarak söyledi. Koşu sonunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli'nin de katıldığı bir 'kardeşlik halayı' çekildi. Halayın ardından katılımcılar, DJ Mustafa Cingiz'in çaldığı 90'lar pop şarkıları eşliğinde dans etti.

Sivil toplum örgütlerinin bir araya geldiği projenin koordinatörü Didem Yapar Pektaş, bugün burada birçok dernek, oda ve sanayi kuruluşuyla birlikte olduklarını belirterek, "Bu Mersin adına atılmış en güzel adım. Hep birlikteyiz. Birlikte, eşit şartlarda 'kadın-erkek eşittir' demek için koşacağız. Evet, bu kadınlardan çıkan bir proje. Karanlığı aydınlatmak istiyoruz, böyle bir metaforumuz var. Herkese 'dünyayı eşitlemeye var mısın' diyoruz" dedi.

Pektaş, 'gece koşusu' ile başlayan etkinlikleri sergiler, tiyatrolar, eğitimler ve seminerlerle sürdürmek istediklerini söyledi. - MERSİN