Mersin'de gasp iddiasıyla yakalanan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı
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Mersin'de gasp iddiasıyla yakalanan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı

27.01.2021 11:35 | Son Güncelleme: 27.01.2021 11:35
Mersin'de gasp iddiasıyla yakalanan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı

Mersin'de, sosyal medyadan arkadaşlık kurma bahanesiyle tanıştıkları kişileri randevu yerinde tehditle gasbettiği iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Mersin'de, sosyal medyadan arkadaşlık kurma bahanesiyle tanıştıkları kişileri randevu yerinde tehditle gasbettiği iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, sosyal medyadan tanıştığı kadınla buluşmaya giden kişinin, randevu yerinde maskeli 3 şüpheli tarafından bıçak tehdidiyle ormanlık alana kaçırıldığı, burada ağzının bantla kapatıldığı, el ve ayaklarının iple bağlandığı ve üzerindeki 6 bin lira ile değerli eşyalarının gasbedildiği iddiası üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, bir kadının sosyal medyadan vatandaşlarla arkadaşlık kurduğunu, randevu verdiği yere ise 3 erkekle gittiğini, buraya gelen kişileri de tehditle gasbettiklerini belirledi.

Zanlıların adreslerini tespit eden ekipler, 4 şüpheliyi operasyonla gözaltına aldı.

Adreslerde ele geçirilen yüzük, telefon ve 6 bin lira gasbedilen vatandaşa teslim edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 erkek zanlı tutuklandı, kadın şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci

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