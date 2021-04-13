Mersin'de "garantili bahis kuponu" vaadiyle dolandırıcılığa 8 tutuklama
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Mersin'de "garantili bahis kuponu" vaadiyle dolandırıcılığa 8 tutuklama

Anadolu Ajansı / Serkan Avci - Haberler | Güncel
Mersin'de 'garantili bahis kuponu' vaadiyle dolandırıcılığa 8 tutuklama

Mersin'de, sosyal medya üzerinden "garantili bahis kuponu" vaadiyle dolandırıcılık yaptığı belirlenen çeteye yönelik operasyonda yakalanan 9 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Mersin'de, sosyal medya üzerinden "garantili bahis kuponu" vaadiyle dolandırıcılık yaptığı belirlenen çeteye yönelik operasyonda yakalanan 9 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Y.A, sosyal medyada gördüğü "garantili kupon" reklamı üzerine banka hesaplarına 60 bin lira yatırdığı şüpheliler tarafından dolandırıldığı iddiasıyla polise başvurdu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri şikayet üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, yaklaşık 3 ay boyunca yürütülen teknik ve fiziki takipte, sosyal medya üzerinden "garantili bahis kuponu" bahanesiyle çok sayıda dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 10 şüphelinin kimlik bilgilerini tespit etti.

Haklarında yakalama kararı çıkarılan çete üyelerine yönelik operasyonda U.A.R, N.B, A.G, Y.O.K, C.N.İ, M.Y, L.E, V.Ö. ve S.K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin adliye sevk edilen zanlılardan 8'i çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, A.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Firari bir kişiyi yakalama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci

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