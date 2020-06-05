Mersin'de fuhuş operasyonunda yakalanan 9 zanlıdan 3'ü tutuklandı
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Mersin'de fuhuş operasyonunda yakalanan 9 zanlıdan 3'ü tutuklandı

Mersin'in Aydıncık ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 3'ü cezaevine gönderildi.

Mersin'de fuhuş operasyonunda yakalanan 9 zanlıdan 3'ü tutuklandı
05.06.2020 10:01 | Son Güncelleme: 05.06.2020 10:38

Mersin'in Aydıncık ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 3'ü cezaevine gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Aydıncık Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, üç ay süren çalışmalar sonucu fuhuş yapıldığı tespit edilen adreslere operasyon düzenledi.

Eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı, ruhsatsız tabanca ve iki av tüfeği ele geçirildi.

Fuhşa zorlanan biri 18 yaşından küçük çocuk ile 5 kadın kurtarıldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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