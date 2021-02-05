Mersin'de fuhuş operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı
05.02.2021 16:21 | Son Güncelleme: 05.02.2021 16:24
Mersin'in Gülnar ilçesinde fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Mersin'in Gülnar ilçesinde fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Gülnar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 3 Şubat'ta "fuhşa aracılık ve yer temin etmek" suçundan yakalanan 6 zanlının işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 2'si adli kontrolle serbest bırakıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Taşlıalan