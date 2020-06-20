Mersin'de fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 7 zanlıdan 3'ü tutuklandı
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Mersin'de fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 7 zanlıdan 3'ü tutuklandı

Mersin'de, yabancı uyruklu kadınları fuhşa teşvik ettikleri öne sürülen çeteye yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Mersin'de fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 7 zanlıdan 3'ü tutuklandı
20.06.2020 12:49 | Son Güncelleme: 20.06.2020 13:44

Mersin'de, yabancı uyruklu kadınları fuhşa teşvik ettikleri öne sürülen çeteye yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, bazı şüphelilerin yurt dışından çeşitli vaatlerle getirdikleri yabancı uyruklu kadınları fuhuş yapmaya zorlayıp yer ve imkan sağlandığı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğünce yürütülen 5 aylık teknik ve fiziki takip sonucu farklı adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında fuhuş yaptığı iddia edilen 3 yabancı uyruklu kadın ve 3 kişi ile fuhşa aracılık yapan 2 şüpheli yakalandı.

İşlemlerinin ardından serbest bırakılan şüphelilerin ifadeleriyle, Erdemli ve Silifke ilçelerinde 6 adrese eş zamanlı düzenlen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen 7 zanlıdan 3'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla bırakılırken, diğerleri de salıverildi.

Adreslerdeki aramalarda, tabanca, şarjör, 9 tabanca mermisi, 9 cep telefonu, 2 POS cihazı, 2 pasaport, fuhuş yaptığı iddia edilenlerin isim ve numaralarının yazılı olduğu 5 çetele, 10 kredi ve banka kartı, çeşitli cins ve miktarlarda cinsel uyarıcı hap ile ikamet tezkeresi ele geçirildi.

Ekipler, fuhuştan elde edildiği değerlendirilen 3 bin 470 liraya da el koydu.

Öte yandan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bulaşıcı ve zührevi hastalıklar testi yapılacak olan yabancı uyruklu 3 kadın, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Mersin Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilecek.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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