Mersin'de fuhuş operasyonu: 3 tutuklama
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Mersin'de fuhuş operasyonu: 3 tutuklama

MERSİN'de, yurt dışından iş vaadiyle getirdikleri yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptırdıkları tespit edilen 7 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.

Mersin'de fuhuş operasyonu: 3 tutuklama
20.06.2020 12:42 | Son Güncelleme: 20.06.2020 12:59
MERSİN'de, yurt dışından iş vaadiyle getirdikleri yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptırdıkları tespit edilen 7 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Fuhuşa zorlanan 3 kadın kurtarıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile KOM Daire Başkanlığı ekipleri, Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, fuhuşa aracılık eden 5 şüpheli ile fuhuş yapan 3 kadını gözaltına aldı. Sorgularının ardından serbest bırakılan şüphelilerin ifadelerden yola çıkan ekipler, bir çetenin yabancı uyruklu kadınları, iş vaadiyle kandırıp fuhuşa zorladığını saptadı. Yapılan teknik ve fiziki takipler sonunda, şüpheliler tespit edildi. Ardından operasyon düzenlendi.

Erdemli ilçesinde 5, Silifke ilçesinde 1 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada 1 tabanca, 1 şarjör, 9 mermi, 9 cep telefonu, 2 pos cihazı, 2 pasaport, 1 ikamet tezkeresi, 10 kredi ve banka kartı ile çok sayıda cinsel gücü artırıcı hap ve 3 bin 470 TL ele geçirildi.3 TUTUKLAMAOperasyonda yabancı uyruklu 3 kadın kurtarıldı. Kadınlar sınır dışı edilmek üzere Mersin İl Göç İdaresi Başkanlığı'na teslim edildi.

Yakalanan 7 şüpheli ise 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, insan ticareti, fuhşa teşvik, aracılık ve fuhuş yapmaya yer temin etmek' suçundan adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla, 2'si de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.


- Mersin

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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