Mersin'de fuhuş operasyonu

24.02.2020 18:32 | Son Güncelleme: 24.02.2020 18:32

Mersin'in Silifke ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Narlıkuyu Mahallesi'nde bir pansiyonda fuhuş yaptırıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda, fuhşa aracılık yaptığı ve yer temini ettiği iddiasıyla işletme sahibi gözaltına alındı.

Kimlik Bildirim Sistemi üzerinden gerekli bildirimi yapmadığı tespit edildiği için 9 bin 12 lira idari para cezası uygulanan işletme sahibi, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Zorla fuhuş yaptırılan Fas uyruklu bir kadın da ülkesine gönderilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi.

Kaynak: AA