Mersin'de fuhuş çetesine 'çanta' operasyonu: Kadınlara nikah kıymışlar (2)
27.11.2020 22:02 | Son Güncelleme: 27.11.2020 22:06
8'İ KADIN 18 ŞÜPHELİ TUTUKLANDIMersin'de kadınları fuhuşa zoladığı, fuhuşa aracılık yaptığı ve fuhuşa yer temin ettiği iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra bugün adliyeye sevk edilen 19 şüpheliden 8'i kadın 18 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
8'İ KADIN 18 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Mersin'de kadınları fuhuşa zoladığı, fuhuşa aracılık yaptığı ve fuhuşa yer temin ettiği iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra bugün adliyeye sevk edilen 19 şüpheliden 8'i kadın 18 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bir şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Soner AYDIN