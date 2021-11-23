Mersin'de freni arızalanan otobüs, trafik ışıklarında bekleyen araçlara çarptı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mersin'de freni arızalanan otobüs, trafik ışıklarında bekleyen araçlara çarptı

AA / Selahattin Özbozkurt - Haberler | Güncel
Mersin'de freni arızalanan otobüs, trafik ışıklarında bekleyen araçlara çarptı

Mersin'in Tarsus ilçesinde freni arızalanan halk otobüsünün trafik ışıklarında bekleyen araçlara çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

TARSUS, MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde freni arızalanan halk otobüsünün trafik ışıklarında bekleyen araçlara çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Mustafa Fuat Gündeş (42) idaresindeki 33 C 5063 plakalı halk otobüsü, Atatürk Caddesi'nde freninin arızalanması sonucu Kültür Parkı Kavşağı'ndaki trafik ışıklarında bekleyen 6 araca çarptı.

Kazada yaralanan otobüsteki 3 yolcu, 112 Acil Servis ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anı otobüsün kamerasına yansıdı.

Müslüme'nin gözaltındaki ailesi için adli tıp raporu bekleniyor (3)

Müslüme'nin gözaltındaki ailesi için adli tıp raporu bekleniyor (3)

 Canlı yayında kahreden anlar! Müslüme'yi bulan çoban, olay yerinde o günü anlattı

Canlı yayında kahreden anlar! Müslüme'yi bulan çoban, olay yerinde o günü anlattı

 Müslüme'nin cansız bedenini bulan çoban konuştu: Şalvarı ve ayakkabıları başka yerdeydi

Müslüme'nin cansız bedenini bulan çoban konuştu: Şalvarı ve ayakkabıları başka yerdeydi

AA / Selahattin Özbozkurt - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title