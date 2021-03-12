MERSİN Mersin'de fırtına seraları yıktı, evlerin çatılarını uçurdu
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MERSİN Mersin'de fırtına seraları yıktı, evlerin çatılarını uçurdu

12.03.2021 15:54 | Son Güncelleme: 12.03.2021 16:10

Mersin'de fırtına seraları yıktı, evlerin çatılarını uçurdu (5)FIRTINAYLA GELEN ÖLÜ CARETTA, SAHİLE VURDUMersin'in Silifke ilçesi Boğsak Sahili'nde dün gece meydana gelen şiddetli fırtına, ağaçların dallarını kırdı.

Mersin'de fırtına seraları yıktı, evlerin çatılarını uçurdu (5)

FIRTINAYLA GELEN ÖLÜ CARETTA, SAHİLE VURDU

Mersin'in Silifke ilçesi Boğsak Sahili'nde dün gece meydana gelen şiddetli fırtına, ağaçların dallarını kırdı. Dallar, evlerin çatılarına zarar verdi. Bazı ağaç dalları denize kadar uçtu. Fırtınayla birlikte dev dalgaların getirdiği yavru caretta carette ölüsü, sahile vurdu. Ölü caretta caretta, geldiği dalgalarla birlikte denize geri döndü.

MERSİN Mersin'de fırtına seraları yıktı, evlerin çatılarını uçurdu
MERSİN Mersin'de fırtına seraları yıktı, evlerin çatılarını uçurdu
MERSİN Mersin'de fırtına seraları yıktı, evlerin çatılarını uçurdu
MERSİN Mersin'de fırtına seraları yıktı, evlerin çatılarını uçurdu
MERSİN Mersin'de fırtına seraları yıktı, evlerin çatılarını uçurdu
MERSİN Mersin'de fırtına seraları yıktı, evlerin çatılarını uçurdu
MERSİN Mersin'de fırtına seraları yıktı, evlerin çatılarını uçurdu
MERSİN Mersin'de fırtına seraları yıktı, evlerin çatılarını uçurdu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Atike CEYLAN KAÇAR

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