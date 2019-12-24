Mersin'de fırtına seralara zarar verdi
Mersin'in Anamur ilçesinde yağışla etkili olan fırtına nedeniyle bazı muz ve çilek seraları yıkıldı.
Mersin'in Anamur ilçesinde yağışla etkili olan fırtına nedeniyle bazı muz ve çilek seraları yıkıldı.
Çeltikli Mahallesi'nde geceden itibaren devam eden fırtınada yaklaşık 12 dönüm serada zarar oluştu.
Çiftçiler, seraların yırtılan naylonları arasındaki ürünlerin bir kısmını kurtarmaya çalıştı.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bölgede hasar tespitine yönelik incelemelerde bulundu.