Mersin'de fırtına nedeniyle 8 yük gemisi limana sığındı
Mersin'de, açıktaki kuru yük gemileri fırtına nedeniyle Taşucu Limanı'na demirledi.
Mersin'de, açıktaki kuru yük gemileri fırtına nedeniyle Taşucu Limanı'na demirledi.
Taşucu Liman Başkanlığından alınan bilgiye göre, kentte etkili olan sağanak ve fırtına, ticari gemileri de etkiledi.
Açıktaki 8 kuru yük gemisi, fırtına nedeniyle oluşan büyük dalgalardan korunabilmek için limana sığındı.
Demirleyen gemilerin, limandan açılmak için fırtınanın dinmesini bekleyecekleri bildirildi.